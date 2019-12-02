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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediyesi, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılacak.

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Edirne Belediyesi, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak 5-7 Aralık'ta 13'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı"na katılarak kentin tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Edirne'yi kültür, turizm ve gastronomi alanında daha da çok tanıtarak, 10 yılda 10 milyon turiste ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'miz için farklı bir öneme sahip olan ve daha önce de gastronomi dalında katıldığımız Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na şimdi de turizm alanında katılıyoruz. Elimizden geldiğince her konuda Edirne'mizi tanıtmaya ve şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırarak Edirneli esnafımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz. Fuara kentimizin lezzet ustalarını, turizm işletmelerini davet ediyor ve A holünde 100 numarada (A100) kurulacak standımızı irtibat standı olarak kullanarak, Edirne'mizi birlikte tanıtmaya davet ediyoruz."

Öğrenciler, Edirnekari ile tanıştı

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Edirnekari ile tanıştı.

Edirnekari sanatçısı Mehtap Cömert, Sosyal Bilimler Lisesi SSDS Kulübü'nün 18 öğrencisi ile bir araya geldi.

Edirnekari eserlerinin sergilendiği alanı Cömert eşliğinde gezen öğrenciler, bu sanatın tarihçesini ve özelliklerini öğrendiler.

Mehtap Cömert'in atölyesinde devam eden çalışma, sanatçının kendi kullandığı teknikleri öğrencilere göstermesiyle devam etti.

Edirne Belediyesi, Edirne, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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