Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, aylık divan toplantısını gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aylık divan toplantısı, il ve ilçelerin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, partisinin 50 yıllık bir hareket olduğunu belirterek, ortaya koydukları fikir, görüş ve inançların, tarihlerinin özü ve özeti olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Ali Demirkıran da 3 Kasım'da büyük kongreyi yaptıklarını, daha güçlü bir genel merkez teşkilatı ile çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, il ve ilçelerin aylık çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldıktan sonra önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmalar belirlendi.

ETSO, "Ticarette Hitabet ve Öfke Kontrolü" eğitimi düzenleyecek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) "Ticarette Hitabet ve Öfke Kontrolü" eğitimi düzenleyecek.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Valiliği, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliği ile düzenlenen "Ticarette İletişim ve Çevre Bilinci" konulu eğitimin, esnaf ve ticaret erbabı tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

280 kişinin katılımı sonrası, eğitimlere devam etme kararı aldıklarını ifade eden Zıpkınkurt, "Bu kapsamda 2020 yılında ilk olarak 'Ticarette Hitabet ve Öfke Kontrolü' eğitimi düzenlemeyi planlıyoruz. Katılım sağlamak isteyen üyelerimiz ve iş dünyası temsilcileri, 8 Ocak Çarşamba günü mesai bitimine kadar odamızdan Melike Tatlı ile irtibata geçebilir." dedi.