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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Tavlı'ya teşekkür etti.

Tavlı da Canalp'e teşekkür etti.

Bu arada Vali Canalp'i Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Edirne Hurda Toplayıcıları Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Merdin ve Keşan Dünya Dalış ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Demirci ve Ufuk Sönmez makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu'ndan Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyetten belirterek, Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne ve Cumhur İttifakı çalışmalarıyla ilgili konular görüşüldü.

Tercan, göreve yeni başlayan İba'yı tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

İba da Tercan'a teşekkür etti.

Tercan'a ziyaretinde, MHP Edirne İl Teşkilat üyeleri de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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