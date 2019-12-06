Edirne'den kısa kısa

Meriç Hanife Ağyüz Özel Bakım Merkezi'nde tedavi gören vatandaşlar Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü makamında ziyaret etti.

Güngör, ziyarette yaptığı konuşmada, engelli ve yaşlıların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktaran Güngör, şunları kaydetti:

" (İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir."

"Kaputa vur"

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, kış aylarında sokak hayvanlarına yönelik duyarlı olunması gerektiği bildirildi.

Sürücülerin bu konuda dikkatli olması gerektiği aktarılan açıklamada, "Sürücüler araçlarını çalıştırmadan kaputa vurmalı. Kış aylarında araç motorlarına sığınan hayvan dostlarımız unutulmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.