Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlara en yüksek faydayı sağlamak amacıyla belediyenin kurumlarla ortak projeler yaptığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlara en yüksek faydayı sağlamak amacıyla belediyenin kurumlarla ortak projeler yaptığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Devlet Hastanesi ile "Sağlık Turizminde Geleneksel Tıbba Modern Yaklaşım" isimli projenin paydaşı olduklarını belirtti.

Projenin "Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı"nda yer aldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımıza hizmet ederken tüm kurumların kendi görev ve sorumlulukları dışında ortaklaşa projeler üreterek, vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlama hedefine birlikte yürüyoruz. Projeye katkı veren herkese teşekkür ediyor, projenin Keşan ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz."

"Keşan'ı projelerle 2020'ye hazırlıyoruz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan ilçesini projelerle 2020'ye hazırladıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Keşan'ın örnek bir ilçe olma yolunda ilerlediğini aktaran Helvacıoğlu, "Edirne'de yaptığımız ziyaretlerde, projelerimizle ilgili aldığımız destekler ve yapılması gerekenleri hiç vakit kaybetmeden yerine getiriyoruz. Keşan'ı projelerimizle 2020 yılına hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı
Ölüme sürükleyen cinsel istismar olayında sanığın ifadeleri ortaya çıktı Sağlık çalışanı mola sırasında uyuşturucu bağımlısının saldırısına uğradı Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]