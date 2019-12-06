Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinin (TÜ) "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına destek artıyor.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin öncülüğünde "eğitime destek" temasıyla başlatılan kampanyadan bugüne kadar 813 öğrenci faydalanırken, 2019-2020 akademik yılında ise 215 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Hayata geçirildiği 2016-2017 döneminde 193 öğrenciye desteğin sağlandığı kampanyada, 2017-2018 döneminde 174, 2018-2019 döneminde 231, 2019-2020 döneminde 215 öğrenci faydalandı. Kampanya kapsamında öğrencilere aylık 300 lira destek veriliyor.

TÜ Öğretim Üyesi Karamanlıoğlu, emekli oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamanlıoğlu emekli oldu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, hizmet süresini tamamlayan Karamanlıoğlu için, Tıp Fakültesi Ratip Kazancıgil Derslik Binası Amfi Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Karamanlıoğlu'na teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.

Emekli olmanın heyecanını yaşadığını belirten Karamanlıoğlu da 1977 yılında başladığı mesleğinde bugün 42. yılı doldurduğunu ifade ederek, "Bugün, mesleğimden ve sizlerden ayrılacağım için içim buruk ancak; bir yandan da sevinçliyim çünkü üniversitede en üst düzey görevlerde bulundum ve bundan sonra artık aileme daha fazla vakit ayıracağım. Bugün buraya gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Törene çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

Dr. Fatma Şakir Memik fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de Dr. Fatma Şakir Memik'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasından ardından 1935 yılında yapılan ilk seçimlerde Edirne'den milletvekili seçilen ve 14 kadın milletvekilinden biri olan Dr. Fatma Şakir Memik'in fotoğraflarından oluşan sergi törenle açıldı.

Memik'in adını taşıyan kadın merkezindeki törende konuşan Edirne Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın, kadının seçme ve seçilme hakkının, tüm dünyada zorlu mücadeleler sonunda kazanıldığını söyledi. Türk kadınının bu konuda şanslı olduğunu belirten Akın, "Ulu Önder Kemal Atatürk, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden önce bu hakkın tanınmasına öncülük etmiş, kadın mücadelesine her zaman destek olmuştur." dedi.

Serginin ardından Memik'in yeğeni Ercan İşal, Memik'in Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılında aldığı plaketi, makamında ziyaret ettiği Akın'a taktim etti.

Edirne Belediyesinden öğretmenlere "atık pil" eğitimi

Edirne Belediyesince öğretmenlere "atık pil" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Birimi yetkilileri tarafından merkezdeki okullarda görev yapan öğretmenlere, "Pil çeşitleri ve kullanım alanları", "Atık pillere ne yapılmalıdır?", "Atık piller nasıl ve nerelerden toplanmaktadır?" başlıklı konularda bilgiler verildi.

Ayrıca eğitimde, atık pillerin toplanarak bertarafının sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Saadet Partisi'nden ziyaretler

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Engelliler Haftası dolayısıyla Edirne'de faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Ali Demirkıran ile STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Kadir İriş, engelliler derneklerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde dernek yöneticileri ve üyelerinin yaşadıkları sorunları dile getirdiğini söyleyen Demirkıran, engelli vatandaşların dolmuşlara biniş rampalarının birçoğundaki arıza nedeniyle durakta uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kaldırımlardaki bozukluğun da tekerlekli sandalye kullananlara zorluk yaşattığını ifade eden Demirkıran, "Buralardan tekerlekli sandalye ile geçişlerde araçların geçtiği yola düşme tehlikesi bulunuyor. Biz konuyu gündeme getireceğiz ve engellilerimiz adına işin takipçisi olacağız." dedi.