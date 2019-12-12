MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Türk milletinin vatan müdafaasında üzerine düşen görevi birlik ve beraberlik içinde yerine getirdiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, milletleri millet yapan en büyük gücün birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, emperyalist güçler karşısında diz çökmeyeceğini ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca pek çok Türk devleti yıkılmıştır. Her yıkılışın temelinde fitne, nefis, siyasi kavga dolayısı ile milli birliğin bozulması sebepleri vardır. Önce birlik beraberlik bozulmuş, ardından dış, egemen güçler 'Böl, parçala, yut' taktiği uygulamışlardır. Bugün de aynı gerçeklerle karşı karşıyayız. Emperyalist güçler, dünya zenginlik kaynaklarının merkezinde güçlü bir Türkiye istemiyor. Yeni savaş sisteminde artık emperyalist güçler kendi askerlerini feda etmiyor. Ülkeleri kendi içlerinden bölüyorlar. Taşeron örgütler kullanıyorlar. Vesayet yönetimlerini iş başına getiriyorlar. Kan emen vampirler gibi ülkeleri sömürüyor kendilerine köle toplumlar oluşturuyorlar. Ortadoğu bunun en açık örneği. Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya, ABD kuklası Suudi Arabistan yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkeleri, ama kardeşin kardeş kanı akıttığı, iç savaşların yoksul hale dönüştürdüğü ülkeler."

Tercan, açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'de ve Türkiye çevresinde yaşanan son olaylar bu senaryonun bir parçası. İsrail, Ermenistan hattında AB-ABD taşeronu bir Kürdistan kurmak. Kürtler, Türklerle birlikte yaşadıkları sürece özgür kalabilirler. Emperyalistler Kürtleri petrol ve doğal gaz zenginliklerinin başına bekçi-uşak yapma gayretindeler. PKK-PYD- YPG'nin varlık nedeni budur. Asla Kürt kardeşlerimizin gelecek arzusu değildir istedikleri. Türkiye oyunları bozuyor. Son yaşanan gelişmeler göstermiştir ki Türk milleti bu oyuna gelmemiş, vatan müdafaasında üzerine düşen görevi birlik, beraberlik içinde yerine getirmiştir."

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan ziyaretler

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

İlçedeki mücavir alanlar ve içme suyu konusunda yaşanan sorunları aktaran Helvacıoğlu, "İlçemizin su problemlerinin çözüme kavuşması noktasında önemli çalışmalarımız olacak. Devletimizin kurumlarıyla işbirliği içerisinde sorunların üstesinden gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.