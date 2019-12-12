Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardan emekli olan personele "Hizmet Şeref Belgesi" törenle verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün Tunca Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, 24 Kasım 2018 - 24 Kasım 2019 arasında emekliliğe ayrılan personele belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Denetim Grup Başkanı Sezai Güler ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, emekliye ayrılan personele yaşamlarında başarı diledi.

Arpacı, emekliye ayrılan personelin görevlerine başladıkları ilk günden emekliliğe ayrıldıkları son güne kadar başarılı şekilde görevlerini sürdürdüğünü belirterek, "Kendilerine verilen görevleri gönülden yerine getiren, eğitim meşalesinin daha da yukarılara taşınması için emek veren personelimize teşekkür ederim. Görevi başında vefat eden personellerimize Allah'tan rahmet, emekliliğe ayrılan personelimize ise sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı dilerim." ifadelerini kullandı.

Karayusuflu Mesire Alanı yenileme çalışması

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyündeki mesire alanı yenileme çalışmalarında sona gelindiği bildirdi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamlığı koordinasyonunda Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Çevre Koruma Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirilen projede mesire alanı vatandaşların kullanımına göre düzenlendi.

Alanda yürüyüş yolları, tuvaletler, kamelyalar, piknik alanları ve mescid alanları oluşturuldu.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yorulmaz'a teşekkür etti.

Yorulmaz da Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.