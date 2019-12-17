Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü kasım ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.



Buna göre, Türkiye genelinde geçen ay 138 bin 372 konut satılırken Edirne'de 743 konut satışı gerçekleşti.



Konut satışlarında İstanbul en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu il Ardahan oldu.

Edirne'de CHP İlçe kongre tarihleri

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ilçelerin kongre tarihlerinin belirlendiğini söyledi.



CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı yaptığı açıklamada ilçelerdeki delege seçimlerinin birlik beraberlik içinde sonuçlandığını belirtti.

Genel merkezlerinin belirlediği tarihler doğrultusunda 28 Aralık Cumartesi günü Keşan'da ilçe kongrelerini yapacaklarını ifade eden Pekcanlı, "29 Aralık'ta Uzunköprü, 4 Ocak'ta Süloğlu, 9 Ocak'ta Lalapaşa, 11 Ocak'ta Meriç, 12 Ocak'ta merkez ilçe, 15 Ocak'ta İpsala, 17 Ocak'ta Enez, 18 Ocak'ta Havsa ilçe başkanlıklarımız kongrelerini yapacak. İlçelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Gjesing'den Gürkan'a teşekkür

Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Jens Christian Gjesing, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a gönderdiği mesajla teşekkür etti.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gjesing, Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye İlişkileri Çalışma Grubu Toplantısına ev sahipliği yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

Gürkan ile gelecekte tekrar çalışmak istediğini ifade eden Gjesing, mesajında şunları kaydetti:

"Size 26 ve 27 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlemiş olduğunuz muhteşem toplantı ve organizasyon için minnetlerimi sunuyorum. Şahsi görüşüm ve meslektaşlarımdan aldığım geri dönüşler bu toplantının çok başarılı geçtiği yönündedir. Avrupa'nın, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerle birlikte potansiyel aday ülkeler de dahil olmak üzere, sınır ötesi işbirliğinin ve güçlü sınır ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek açısından önemli bir etkinlik olmuştur. Bununla birlikte Edirne'nin kurtuluşunun 97. yıldönümüne tanık olduğum için de özellikle mutlu oldum."

Yeni doğum yapmış anneler bilgilendirildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin uygulama etkinlikleri çerçevesinde yeni doğum yapmış annelere yönelik emzirme semineri düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Doktor Gülay Cesur Çınar, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen seminerde, anne sütünün bir mucize olduğunu söyledi.

Anne sütünün ilk 6 ayda mutlaka verilmesi gerektiğini aktaran Çınar, "Bebeğin ilk ve en önemli besini anne sütüdür o yüzden anneyi ayakta tutacak en önemli şey bebeğine olan sevgisidir. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100'ünü, 6-12 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 50'sini, 12. aydan itibaren de yüzde 30'unu karşılar. Anne, sütünün ilk zamanlarda yetersiz geldiğini düşünebilir bu gibi durumlarda kendine sakin olmalıyım, en uygun sütü ben üretiyorum gibi telkinler vermeli çünkü bebek annenin sesini ve kokusunu tanıyan bir varlıktır." dedi.

Seminerde, hemşire Nagihan Karaca da bir sunum yaptı. Seminerin sonunda anneler merak ettiği konulara yönelik soru yöneltti.