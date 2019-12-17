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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Edirne Gazeteciler Derneği kurucu başkanı Mehmet Karagöz, ölümünün 17. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

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Edirne Gazeteciler Derneği kurucu başkanı Mehmet Karagöz, ölümünün 17. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karagöz'ün Buçuktepe Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi.

Gazeteciler ve Karagöz'ün yakınları kabrine karanfil bıraktı ve dua etti.

Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derya Sarılarlı, merhum Karagöz'ün ayrım yapmadan herkese elini uzatmaya çalışan bir insan olduğunu belirterek, "Yaşamı boyunca gerek insani, gerek mesleki olarak birçok kişiye el vermiş bir büyüğümüzdü. Yardımcı olamadığı konularda ise çok üzülürdü. Kendisini tanıdığım için çok şanslı insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum. Unutulacak bir insan değildi kendisi. Derneğimize de uzun yıllar başkanlık yaparak, bu görevi başarıyla yürüttü. Ondan devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak adına, özverili çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karagöz'ün kızı Şennur Karagöz ise anma törenine katılanlara teşekkür etti.

112 ambulans sisteminin 25. kuruluş yılı

Edirne'de 112 ambulans sisteminin 25. kuruluş yılı dolayasıyla etkinlikler düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikler kapsamında ilk ve ortaokullarda ödüllü resim yarışması ve ambulans sürücüleri arasında Ambulans Sürüş Teknikleri yarışmaları düzenlendiği belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından oluşturulan ekipler ile şoförler odası üyelerine, taksi ve dolmuş duraklarında çalışan şoförlere, kamu kurumları şoförlerine güvenli sürüş teknikleri, ambulansa güvenli yol verilmesi ve ilk yardım konularında eğitim verildiği aktarılan açıklamada, gereksiz aramalara dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Siyer-i nebi sınavı yapıldı

Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından siyer-i nebi sınavı yapıldı.

AGD'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen AGD Edirne Başkanı Abdülhamit İriş, Türkiye'nin bütün illerinde gerçekleştirilen sınavın gençler arasında heyecan oluşturduğunu belirterek, "Günümüz insanı her zamankinden daha çok Peygamber Efendimizin örnekliğine ihtiyaç duymaktadır. Hayatta en güzel şey, Allah ve Rasulü'nü bilmek, Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşamaktır. Siyer-i Nebi Sınavına katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, sevgili Peygamberimiz'in izinde bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İriş, 31 Aralık'ta sonuçların açıklanacağını ve aynı düzenlenecek Mekke'nin Fethi Gecesi programında ödüllerin verileceğini kaydetti.

Mehmet Karagöz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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