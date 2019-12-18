Edirne'de "Öfkenin Yıkıcı Etkilerinden Kurtulmak" isimli seminer düzenlenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan ve birçok konuda eğitimler veren "Edirne Akademi", 26 Aralık Perşembe psikolog Buse Başköylü'yü ağırlayacak.

Psikolog Başköylü, "Öfkenin Yıkıcı Etkilerinden Kurtulmak" isimli seminer ile öfkeyle başa çıkma konusunda önemli bilgiler verecek.

Seminer, Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'nde saat 18.00'da başlayacak.

TÜ öğrencilerinden kitap bağışı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karabahçe İlkokulu öğrencilerine kitap bağışında bulundu.

TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren topluluklara üye öğrenciler, Karabahçe İlkokulunun yönetici ve öğretmenleri ile irtibata geçerek eksikleri tespit etti. 2 hafta boyunca kitap toplayan öğrenciler, bu kitapları Karabahçe İlkokuluna gönderdi. İlkokul öğrencileri de kendilerine verilen desteği karşılıksız bırakmayarak, TÜ öğrencilerine çektikleri video aracılığıyla teşekkür etti.

Kampanyanın geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini belirten Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, öğrencilerin eğitimine yapılacak her türlü katkının önemli olduğunu belirtti.

Aydınlık bir gelecek için çocuklara yatırım yapılması gerektiğini ifade eden İşçimen, "Eğer geleceğe güvenle bakmak istiyorsak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Öğrenci topluluklarımızın katkılarıyla hayata geçirilen bu projeyle önemli bir farkındalık sağladığımızı ve örnek bir birlikteliğe imza attığımızı düşünüyorum." dedi.