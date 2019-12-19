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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

İpsala Kaymakamlığınca, ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan vatandaşlara ayakkabı boyama sandığı yaptırıldı.

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İpsala Kaymakamlığınca, ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan vatandaşlara ayakkabı boyama sandığı yaptırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ayakkabı boyama sandıkları yaptırıldığı belirtildi.

Ayakkabı boyama sandıklarının 4 vatandaşa verildiği kaydedildi.

Hastane önündeki asfalt çalışması tamamlandı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesi acil girişindeki asfalt çalışmasını inceledi.

Hastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, ilçenin kalkınması için ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını, asfalt çalışmasının tamamlandığını kaydetti.

TÜ öğrencileri, sanayi kuruluşlarını gezdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, Çerkezköy'deki sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç Liderler Topluluğu üyeleri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

Trakya Teknopark Genel Müdürü ve Genç Liderler Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Genç Liderler Topluluğu Başkanı Neslişah Çakay önderliğinde bulaşık makinesi ve buzdolabı fabrikalarını gezen öğrenciler, üretim, paketleme, depolama, ürünlerin pazarlanması, enerji verimliliği ve Ar-Ge yatırımları konularında, uzman mühendisler ve departman sorumlularından bilgi aldı.

Daha sonra plastik ve metal fabrikasına giden öğrenciler, fabrikanın işleyişi, faaliyetleri, metallerin makinede işlenmesi, talaşlı imalat gibi konularda yetkililerden bilgi alarak üretim alanlarını gezdi.

İpsala, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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