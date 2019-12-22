MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'ye iktidar yolunu Edirne'den açacaklarını belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Türkiye'nin sigortası ve teminatı olduğunu aktardı.

2023'te yapılacak seçimlerde başarı elde edeceklerini belirten Tercan, şunları kaydetti:

" Ülkemizi elimizden almak için küresel güçler ve onların işbirlikçileri yoğun bir çaba içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. MHP ve lider Devlet Bahçeli bu tehlikeyi sezmiş, görmüş ve onun için sürekli beka vurgusu yapıyor. MHP olsun, liderimiz olsun, ülkücüler olsun, Türk milliyetçileri olsun bu Küresel güçlerin ve onun aktörlerinin ne gibi faaliyette, ne gibi hazırlıkta olduklarını biliyorlar ve ona göre beka konusunda tedbir alıyorlar. Görünen o ki, ülkemizdeki hainleri temizlemek, işbirlikçilerini yok etmek, bunların ağa babalarının kafasını ezmek, her vatan severin görevidir. Bunlardan kurtulmadıktan sonra terörden kurtulması da mümkün değildir. Bizde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerde milletimizin refahı, huzuru, mutluluğu için MHP'yi iktidara taşıyacağız. İktidar hedefimiz boynumuzun borcu oldu. Liderimiz sayın Devlet Bahçeli'ye verdiğimiz söz bizim namus ve şerefimizdir."

Üniversitede etnik lezzetler etkinliği

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce, "Etnik Lezzetler" Projesi kapsamında Kongo, Güney Sudan ve Gambiyalı öğrenciler yemeklerini sundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Çelebi Mehmet Yurdunda düzenlenen etkinlikte, uluslararası öğrenciler yemekleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrenciler yurdun yemekhanesinde yaptıkları yemekleri aynı yurtta kalan arkadaşları ve akademisyenlere ikram etti.

"Keşan geniş ve çağa uygun yollara kavuşacak"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, Yeni Mahalle'de çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Helvacıoğlu, Yeni Mahalle'de yol çalışmalarının ardından kaldırım çalışmalarının başladığını belirterek, "Planlamalarımızın ardından Yeni Mahalle, bisiklet yolu dahil olmak güzel bir görünüm kazanacak. Keşan geniş ve çağa uygun yollara kavuşacak." diye konuştu.