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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilçe milli eğitim müdürleri genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilçe milli eğitim müdürleri genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü müdür yardımcıları katıldı.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri

Edirne'de, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezi ve Edirne Lisesi işbirliğinde, Edirne Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide hayatını İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve bilimsel çalışmaları anlatıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yapılan sunumlarda Prof. Dr. Sezgin'in İslam kültürü ve medeniyetinin daha doğru bilinmesi ve anlaşılması üzerine önemli çalışmalar yaptığını belirtildi.

DOÇEK doğa yürüyüşü etkinliği

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Suluca- Yeşilköy köyleri arasında bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Dernekten yapılan açıklamaya göre, kuvvetli lodosa rağmen sorunsuz bir etkinlik yapıldığı belirtildi.

DOÇEK üyesi Fikret Işıktan, doğa yürüyüşüne farklı yaş gruplarından 45 kişinin katıldığını ve doğayla iç içe güzel bir gün geçirildiğini kaydetti.

Fuat Sezgin, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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