Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16. Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun dönem başkanlığını üstlendiği birliğin 16. Üst Kurul Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, birliği çatısı altında 2019 takviminde gerçekleştirilen projeler değerlendirilerek, birliğe üye üniversitelerde 2020 yılında yapılması planlanan faaliyetler ile öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler görüşüldü. Toplantı, bir sonraki üst kurul toplantısının Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmesi ve hediye takdimi ile son buldu.

Toplantıya, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve rektör yardımcıları katıldı.

TÜ'de Atatürk'ün Edirne'ye gelişi anısına sergi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla karma sergi açıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ile Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) sanatçıları işbirliğinde hazırlanan sergi, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonunda açıldı. Sergide 27 sanatçının seramik, heykel, tekstil ve resim alanında yaptığı 40 eser yer alıyor.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, açılışta yaptığı konuşmada serginin Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve sanatı yaşatmak adına oldukça önemli olduğunu belirtti. SAYRED Başkanı Mehtap Kodaman ise serginin, üniversite ve sivil toplum işbirliği açısından önemli olduğunu söyleyerek benzer projelere devam edeceklerini ifade etti.

Sergi yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.