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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü aralık ayı toplantısı yapıldı.

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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü aralık ayı toplantısı yapıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, başkanlığında Kapıkule VIP salonundaki toplantıda sınır kapılarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Toplantıya, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı idarelerin müdürleri katıldı.

Karayolları 1. Bölge Müdürü Çolak'tan ziyaret

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, karayolları ekiplerini ziyaret etti.

Çolak, Havsa Otoyol Bakım İşletme Şefliği'nde, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Bölge Müdürü Çolak, Havsa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Müdürü Ali Yücesoy, Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Çetin ve ekipler toplantı gerçekleştirdi.

Gaziler Derneği'nin Uzunköprü şubesi açıldı

Uzunköprü ilçesinde, Edirne Muharip Gaziler Derneği'nin şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, törende yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için, canı ve kanı pahasına üstün fedakarlıklar göstermiş şehit ve gazilerimizin varlığı bizler için her zaman eşsiz bir yere sahiptir ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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