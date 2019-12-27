Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde 10 dekarlık araziye kurulu lavanta bahçesinde incelemede bulunup çiftçilerden bilgi aldı.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde 10 dekarlık araziye kurulu lavanta bahçesinde incelemede bulunup çiftçilerden bilgi aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı destekle bir üretici lavanta bahçesi kurdu.

Lavanta bahçesini ziyaret eden Bayazıt ve Tülek, çalışmaları yerinde inceledi.

Örnek bir projenin hayata geçirildiğini belirten Bayazıt, çalışmalarından dolayı üreticileri tebrik etti.

"Sinema ve Belgesel Günleri" projesi

Meriç Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Sinema ve Belgesel Günleri" projesinin devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör tarafından başlatılan ve Meriç Belediyesi'nin desteklediği proje kapsamında öğrenciler, her hafta kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak belgesel ve sinema filmlerini izliyor.

Meriç Belediye Salonunda düzenlenen gösterimlerin bu haftaki etabında Merkez Büyükdoğanca İlkokulu'na öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte film izledi.

Yeterli, Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Toplantısı

Edirne'de, İl Yeterli, Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu toplandı.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ail Cengiz Kalkan başkanlığında, Gülden Yörüten Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, gündem maddeleri görüşüldü.

Programda Uzm. Dr. Can Behzat Demirkan, yeterli, dengeli beslenme ve hareketli yaşam ile ilgili ve 2019 yılı içerisinde kentte gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumunu yaptı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünün 2020 yılı ilk yarısında planladığı yürüyüş programı kurul üyeleri ile paylaşılıp, 2020 yılı içerisinde yapılacak olan etkinliklerin kurumlar arası işbirliği ile nasıl daha etkin olarak sürdürülebileceği konusunda çözüm önerileri görüşülüp, kararlar alındı.

"Yazar Okur Buluşmaları" projesi

Edirne'de, "Yazar Okur Buluşmaları" projesi kapsamında, yazar Dr. Fatma Bayraktar Karahan öğrencilerle buluştu.

Edirne Akmercan Anadadolu İmam Hatip Lisesi'nde Edirne İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "İz Bırakan Hayatlar" söyleşisinde Karahan, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Karahan, programın ardından kitaplarını imzaladı.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havlayan köpeğin peşinden giden sürücüler gözlerine inanamadı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
19:31 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobilin tanıtımından sonra kocaeli'nde konuştu-3 - Son Dakika
19:31 Bolu cezaevi firarisi mengen'de yakalandı - Son Dakika
19:27 İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
19:27 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
19:26 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - kortej yürüyüşü - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:32:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]