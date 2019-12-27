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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Yeşilay Edirne Şube Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde İnönü İlkokulu'nda "Yeşilay sınıfı" oluşturuldu.

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Yeşilay Edirne Şube Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde İnönü İlkokulu'nda "Yeşilay sınıfı" oluşturuldu.

"Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında oluşturulan sınıfta öğrencilere bağımlılıklarla ilgili bilgiler verildi, oyunlar oynandı.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, çocukları geleceğe sağlıklı bir biçimde hazırlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileriyle bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını aktaran Bilgiç, "İnönü İlkokulunda 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesini uyguladık. Çocuklarımızla yeni bilgiler öğrenirken aynı zamanda oyunlar oynayarak eğlendik. En büyük hediye bir çocuğun kalbine dokunabilmek. Her şey sağlıklı bir nesil için. Destek, duyarlılık ile her zaman yanımızda olan okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel çocuklar yılbaşını kutladı

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi.

İllüzyon gösterisinin sunulduğu etkinlikte, özel çocuklar yeni yıl pastası kesti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, özel çocuklara özel bir sürpriz yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öğrencilerimiz ile birlikte çok mutlu bir yıl geçirdik. 2020 yılında da bu mutluluğumuz artarak devam edecek. Edirne Belediyesi olarak engelli dostlarımız ile birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu şehri engeliler için dizayn etmek istiyoruz. Engelsiz bir kent yaratmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Edirnelilerin yeni yılını da şimdiden kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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