Edirne'de, emekli astsubaylardan oluşan bir grup basın açıklaması yaptı.

Ağızlarına siyah bant yapıştıran emekli astsubaylar ve yakınları Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

Emekli astsubay Yılmaz Demir Özçelik, burada yaptığı konuşmada, haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini belirten Özçelik, Türkiye'nin birçok yerinde açıklama yapacaklarını kaydetti.

Keşan Belediyesi 2019'u değerlendirdi

Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda belediyenin çalışmaları değerlendirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de daha parlak bir Keşan için çalışacaklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, şunları kaydetti :

"Belediye başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz ile düzenlediğimiz toplantıda 2019 yılı çalışmaları hakkında vatandaşımıza bilgi verdik. Çalışmalarından ötürü başkan yardımcılarımıza ve tüm ekibime teşekkür ediyorum, 2020'de daha iyi şartlar iyi bir yönetim anlayışıyla ekibimizle, personelimizle, halkımızın desteğiyle, meclisimizle çok çalışacağız. 2020'de Keşan'ın daha parlak bir yapıya kavuşacağına inancımız tam. Yeni yılın sağlık, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."