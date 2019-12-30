CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya'da yanlış kullanılan tarım ilaçlarının arıları öldürdüğünü ileri sürdü.

Milletvekili Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl arı ölümleri en çok Silivri, Çatalca, Marmaraereğlisi, Malkara, Şarköy, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Keşan, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde yaşandığını savundu.



Geçen yıldan itibaren bölgede arı ölümlerinin tekrar gündeme geldiğini aktaran Gaytancıoğlu, "Bölgedeki 11 sivil toplum örgütü bir deklarasyon yayınlayarak Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan neonikotinoid grubu ilaçlar nedeniyle arı ölümlerinin yüzde 20 ile yüzde 70 arasında seyrettiğini ve bu ilaçların acilen yasaklanmasını istedi. Söz konusu ilacın toprağı zehirlediği, bitkinin çiçek kısmına geçerek toprakta uzun yıllar kaldığı, arıların yön bulma kabiliyetini zayıflattığı ve yüksek dozdaysa arıları öldürdüğünü iddia ettiler." ifadelerini kullandı.

- "MHP muhalefette ülkenin bekasını savunuyor"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partilerinin ülkenin öz değerlerini ve bakasını savunduğunu belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, her siyasi partinin rakibi varken, MHP'nin düşmanları olduğunu ifade etti.

MHP'ye kimsenin küresel dayatma yapamayacağını ifade eden Tercan, açıklamasında şunları kaydetti:



"MHP muhalefette ülkenin öz değerlerini savunuyor. MHP muhalefette ülkenin bekasını savunuyor. Her siyasi partinin rakibi vardır. Ama MHP'nin düşmanları vardır. Neden? Çünkü, pek çok siyasi parti uzantıdır. Küresel bağlarla ilintilidir. Dönemseldir. Kurulurlar. İtaat ederler. Kullanım süreleri sona erince çeker giderler. Bu yüzden aralarındaki yarış rekabet düzeyindedir.

Çünkü aslında yoktur pek çoğunun birbirinden farkı. Lakin, MHP millidir. MHP'ye küresel dayatma yapamazsınız... MHP'ye emir veremezsiniz. Milliyetçi hareket dik başlıdır, diz çökmez. MHP emir almaz, buyrukla hareket etmez. MHP olmasaydı FETÖ kalkışması nasıl netice verirdi? MHP olmasaydı Türkiye nerelere savrulurdu. Bunları düşünün."



Mekke'nin Fethi Gecesi düzenlenecek

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Mekke'nin fethinin medeniyetin ve insan haklarının ne olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Mekke'nin, savaş değil, barışla gönüllere açılan bir kapı olduğunu ifade eden İriş, bu yüzden Mekke'nin fethinin insanlığın fethi olduğunu vurguladı.

Anadolu Gençlik Derneği olarak yıllardır, Türkiye'nin tüm illerinde "Mekke'nin Fethi Gecesi" düzenlediklerini anlatan İriş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu programlar aracılığıyla Mekke'nin fethinin mana ve heyecanını insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi olarak yarın akşam, saat 20: 00'de, Irmak Armoni Düğün Salonunda düzenleyeceğimiz programda Kur'an tilaveti, konuşmalar, sinevizyon ve ilahi konserinin yanı sıra, Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren liseli öğrencilere de ödüllerini vereceğiz. Bu münasebetle, gecemize tüm Edirne halkını davet ediyoruz."