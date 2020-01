Trakya Üniversitesi'nde "Yelken ile tanışma" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yelken ve Kürek Topluluğunca Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yelkencilik ve su sporlarına ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Demir, Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulüp Başkanı Andaç Geyik ile Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulüp Antrenörü Umut Geçdoğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, yelkenciliğin tabana yayılması aşamasında üniversite yelken kulüplerinin varlığına dikkat çekilerek, öğrencilere, yelkenle nasıl yol alındığı, seyir ve manevra kabiliyetlerinin yanı sıra yelkeni oluşturan malzemeler ile ilgili teorik bilgiler verildi.

TÜ'den Bulgaristan'da sergi

Trakya Üniversitesince Bulgaristan'da sergi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesinde "All Together in the Balkans - Balkanlarda Hep Beraber" isimli sergi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 23 öğretim elemanı ve 8 lisansüstü öğrencinin eserlerinin bulunduğu serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Balkanlar'da ortak sanat etkinlikleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Svetoslav Kosev da serginin iki üniversite ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sergi açılışı, hediye takdimi ve üniversitenin gezilmesiyle sona erdi.