Edirne Valisi Ekrem Canalp'i, TMMOB Mimarlar Odası yönetimi, Abalar köyü sakinleri ve yerel gazetelerin yazı işleri sorumluları ziyaret etti.

Vali Ekrem Canalp, ilk kabulüne Havsa ilçesine bağlı Abalar Köyü Muhtarı Şerif Baştürk ve azaları ile başladı.

Şerif Baştürk, İl Özel İdare aracılığıyla köylerine büyük katkılar sağlandığını ifade ederek Vali Canalp'e köy sakinleri adına plaket sundu.

Canalp daha sonra TMMOB Mimarlar Odası Edirne Şubesi Başkanı Serap Yüksel, Yönetim Kurulu üyelerinden Cenk Ergüden, Ercüment Tekin ve Taner Tuna ile Edirne'de yayın yapan gazetelerin yazı işleri müdürlerini kabul etti.

"Abdurrahman Hibri ve Enisü'l Müsamirin" kitabı Trakya Üniversitesince yayımlandı

Edirne kent tarihinin kapsamlı biçimde ele alındığı "Abdurrahman Hibri ve Enisü'l Müsamirin" kitabı Trakya Üniversitesince yayımlandı.



Abdurrahman Hibri tarafından 17. yüzyılda kaleme alınan "Enisü'l Müsamirin" eseri, Dr. Sevim İlgürel tarafından yayıma hazırlandı.



Edirne'nin fethinin anlatımıyla başlayan eserde, Edirne Kalesi, camiler, medreseler ve tarihi yapılar anlatılırken, Edirne'de yetişen önemli isimler de yer alıyor.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, takdim bölümünde yayımlanan eserin Edirne tarihi ve kültürü açısından önemli bir kaynak olduğunu belirtti.



Rektör Tabakoğlu, kitabın Edirne hakkında yazılan ilk kapsamlı eser olduğunu ifade ederek, "17. yüzyılda yazılan bu eser Edirne şehrini 14 bölümde ele alır. Eser, Edirne'nin fethiyle başlar, daha sonra saraylar, Edirne kalesi, camiler, medreseler, gibi yapılarla ve Edirne'de yetişen alimler, şairler gibi önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri ile devam eder. Son bölümde ise o döneme kadar Edirne hakkında yazılmış şiirler mevcuttur." ifadelerini kullandı.



Kitabın kent hakkında değerli bilgilere sahip olduğunu belirten Rektör Tabakoğlu, eserin yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



ORKÖY proje destekleri



Süloğlu Kaymakamı Faruk Kazdal, ilçeye bağlı Büyükgerdelli ve Akarderen köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek ORKÖY projesi bilgilendirme toplantılarına katıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Orman İşletme Şefi Fatih Mutlu Koçak ve Süloğlu Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Toğantimur, vatandaşlara ORKÖY proje destekleri hakkında bilgiler verip, vatandaşların sorularını cevapladı.



Kaymakam Kazdal, projenin vatandaşların gelirlerini iyileştirme ve yerinde kalkınmalarına katkı sağlamak için başlatıldığını ve köylerde yaşayanlara ekonomik anlamda katkı yapacağını belirtti.