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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Keşan ilçesinde kurulması planlanan kent müzesine bağışlar sürüyor.

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Keşan ilçesinde kurulması planlanan kent müzesine bağışlar sürüyor.

İlçede yaşayan Salih Danacı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Danacı, babasının kullandığı 60 yıllık köstekli saat ve annesinin kullandığı kol saatini müzeye bağışladı.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Büyüklerimiz Sabriye ve Mustafa Danacı'nın isimleri kent müzemizde 60 yıllık saatleriyle sonsuza kadar yaşayacak. Müzemize 2 eser bağışlayan Salih Danacı'ya teşekkür ediyoruz. Müzemizin daha da zenginleşmesi için vatandaşlarımızın bağışlara devam edeceğine inancımız tam." dedi.

Öğrencilerden esnafa ahilik köşesi

Keşan Fen Lisesi öğrencileri, "Ahilik Ahlak ve İlkeleri" projesi kapsamında bir esnafın iş yerinde ahilik köşesi oluşturdu.

Öğrenciler, ziyaret ettikleri esnafın iş yerine ahilik ilkelerinin yer aldığı tabelayı astı.

Ziyaretlerinde öğrencilere eşlik eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Fen Lisesi öğrencileri ile gurur duyduğunu belirtti.

Keşan Belediyesinden "sokak hayvanlarını unutmayın" uyarısı

Belediyeden yapılan açıklamada, "can dostu" hayvanların soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlandığı belirtildi.

Köpeklerin 17, kedilerin ise 6 saat aç kalması nedeniyle soğuk havada hayatını kaybedebileceği aktarılan açıklamada, "Sokak hayvanlarını unutmayın. Bir kap yemek, su, battaniye, minder ve karton koli can kurtarır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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