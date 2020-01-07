Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Edirne Çocuk Akademisi" projesi kapsamında Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Öfke Kontrolü" semineri verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen proje eğitimlerinin sürdüğü belirtildi.

Öğrencilere yönelik düzenlenen "Öfke Kontrolü" seminerinde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Donat Bacıoğlu, öğrencilere bilgiler verdi.

Başkan Becan'a ziyaret

Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Önder Kuruşar ve yönetim kurulu üyeleri, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, göreve yeni seçilen Kuruşar ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kuruşar da Becan'a teşekkür etti.

Girişimci kadınlara hijyen eğitimi verildi

Meriç Kaymakamlığının destekleriyle ilçeye bağlı Alibey köydeki kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatifin üyesi kadınlar, hijyen eğitimi aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yer fıstığı üretimi yapan kadınların kurduğu kooperatifin eğitim çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kooperatif üyesi kadınlar, Meriç Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi" kursu aldı.