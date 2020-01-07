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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü'nün (MEYOK) "5. Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü'nün (MEYOK) "5. Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda "3+1 İşyeri Uygulama Eğitimi" konuşuldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada TÜ'nün, "3+1 İşyeri Uygulama Eğitimi "ni uygulayan öncü üniversitelerden biri olduğunu belirtti.

Üniversite sınavına giren öğrencilerin tercihte bulunurken gidecekleri yerde iş yeri uygulama eğitiminin olup olmadığına baktıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Bu sayede tercih edilirliğimiz arttı, bölümlerimizin kontenjanları doldu. Öğrencilerimiz araştırarak geliyor. İşverenler de durumdan memnun." dedi.

Toplantıya Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Baro Başkanı Alper Pınar, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, meslek yüksekokulları müdürleri ile kamu kurum müdürleri katıldı.

TÜ'de "Fuat Sezgin Üzerine İki Konferans" etkinliği

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Fuat Sezgin Üzerine İki Konferans" etkinliği düzenlendi.

Felsefe ve Bilim Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle konuşan TÜ Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, İslam medeniyeti üzerine yaptığı araştırmalarla İslam bilim tarihine geçen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarını anlattı.

Moderatörlüğünü Kılıç'ın üstlendiği konferansta, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cüneyt Kaya da konuşmacı olarak yer aldı.

Keşan'da geçen yıl 357 defin işlemi gerçekleştirildi


Keşan Belediyesi Mezarlıklar Birimi Sorumlusu Taner Güngör, yaptığı açıklamada, sorumlu oldukları mezarlıklarda 2019 yılında 357 defin işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.


Belediyenin gelecek planlaması yaparak yeni ve ilave mezar alanları oluşturulması konusunda da ciddi mesai harcadığına işaret eden Güngör, Alo 188 Cenaze Hattı'nın 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade etti.


Güngör, vatandaşların cenazesi olduğunda sadece acısını yaşadığını, geri kalan tüm hizmetlerin Keşan Belediyesi tarafından verildiğini bildirdi.


Güngör, Asri Mezarlık'ta 10'u erkek 78'si kadın, 3'ü bebek olmak üzere 186 kişinin, Enez Yolu Mezarlığı'nda, 77'si erkek, 62'si kadın, 5'i bebek olmak üzere 144 kişinin, Paşayiğit Mezarlığı'nda 10'u erkek, 6'sı kadın olmak üzere 16 kişinin, İzzetiye Mezarlığı'nda 1 erkek, 8'i kadın olmak üzere 9 kişinin, İstasyon Mezarlığı'nda 1 erkek, 1 kadın olmak üzere 2 kişinin defin işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Keşan Belediyesi kömür denetimlerini sürdürüyor


Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe merkezinde kömür ve kazan denetimleri yapıldığı, hava kirliliği hakkında vatandaşlara bilgi verildiği belirtildi.

Keşan halkının sağlığının korunması için denetimlerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan'a 8 yerli 9 ithal kömür firması, kömür getirmek için yetki belgesi almıştır. Keşan merkeze giren kömürlerin hal binasında oluşturulan kömür kontrol noktasına girerek kontrol edildikten sonra apartmanlara dağıtımının gerçekleşmesi gerekmekte olup yapılan denetimlerde uygunsuz kömürlerin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Kazan denetimlerinde, baca temizliği, ekipman eksikliği, uygun kömür kullanılıp kullanılmadığı, kalorifer ateşçisinin ateşçi belgesine sahip olup olmadığı, yakma tekniklerine uyulup uyulmadığı hususları titizlikle kontrol edilmektedir. Halkımızın sağılığı için resmi ve şahıs kazan dairelerinin denetimi sürekli olarak devam edecek tespit edilen usulsüzlükler hakkında idari yaptırım uygulanacaktır."

Trakya Bölgesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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