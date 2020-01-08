Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Helvacıoğlu, Yenimesçit Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Günün her dakikası vatandaşların yanında olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızla konuşarak ve istişare ederek gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. Misafirperverlikleri, güleryüzleri, nezaket ve hoş sohbetleri için gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kunduracılar Çarşısı Projesi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kunduracılar Çarşısı Projesi kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, çarşıya ilk kazmayı vurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kunduracılar Çarşısı Projemizde alt yapı çalışmalarına başladık ve hızlıca devam ediyoruz. Çeşme, Yağ Pazarı ve Akan sokakları içine alan, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı kapsayan projemiz ile Keşan'a yeni bir renk, yeni bir görünüm kazandırmak istiyoruz. Genişletilmiş kaldırımlarıyla, yürüyüş yollarıyla, ışıklandırılmış caddeleriyle ilçemizin gelecek planlarını birlikte yapıyoruz."

İlkokul öğrencileri tiyatro sahnesinde

Keşan ilçesinde Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencileri "Doktor Çi-Men" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin çok amaçlı salonunda sunulan oyunun ardından yaptığı açıklamada, sanat konusundaki çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Öğrencilerin oyununu beğeniyle izlediklerini aktaran Helvacıoğlu, "Çocuk ve gençlere yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz, sanat konusunda kendilerini destekliyoruz. Çocuklarımızın sahne performansını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.