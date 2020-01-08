Trakya Üniversitesi ile kentteki özel bir okul "Çocuk Üniversitesi" protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere, bilim, teknoloji ve sanat gibi alanlarda nitelikli eğitimler verilmesi hedeflenen protokol Rektörülük makamında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Safir Koleji Edirne Kampüs Müdürü Bahattin Erel tarafından imzalandı.

Protokol, anaokulu, ilkokul ve ortaokula devam eden öğrencilerin, Safir Çocuk Üniversitesi bünyesinde yer alan programlar doğrultusunda, Trakya Üniversitesi tarafından desteklenmesini amaçlıyor.

-1. Ulusal Trakya Üniversitesi Tıp Günleri düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde Ulusal Trakya Üniversitesi Tıp Günleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi'nin bölgenin en eski ve en köklü eğitim kurumu olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık, eğitim ve hizmet anlamında çok önemli bir noktada olduklarını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yanı sıra kentimizde kapasite ve donanımı yüksek bir devlet hastanemiz var. Onlar da bizim gibi, çok iyi hazırlanmış ve konumlanmış hastaneleri ile ileri sağlık hizmeti yürütüyor. Kentimizin diğer kurumları ve sağlık kuruluşlarıyla uyum ve entegrasyon içerisinde çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisindeyiz. Bu önemli organizasyonun hazırlanmasında da ortak gayret ve istekle hareket ettik. Bu anlayışı sürdürmek istiyoruz. Bu tür etkinliklerin mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerimize, hekim arkadaşlarımıza, tıp alanında araştırma ve çalışmalarını devam ettiren meslektaşlarımıza önemli katkıları olduğuna inanıyoruz."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de mesleki gelişim ve yenilenmenin, mezuniyet sonrası yapılan eğitimler, toplantılar ve teknolojik değişimle yaşanabildiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ise Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar'da büyük öneme ve saygınlığa sahip olduğunu, buna da yakın zamanda Balkanlar'a yaptıkları bir yolculukta tanık olduklarını belirtti.

Programda açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi.

1. Ulusal Trakya Üniversitesi Tıp Günleri'nde alanında yetkin ve deneyimli akademisyenlerin sunumları eşliğinde bilimsel yenilikler ve katkılar gözden geçirilerek, pratik uygulamalara yansımaları tartışıldı.

-İl Başkanı İba'ya ziyaret

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Belgin İba, Kaymakamlar Kısa ve Tuncer'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kısa ve Tuncer de İba'ya görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öte yandan, partide AK Parti İl Genel Meclis üyeleriyle gerçekleşen değerlendirme toplantısına başkanlık eden Belgin İba, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaatin Uğur'u da makamında ziyaret etti.

-CHP'de kongreler devam ediyor

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, olağan kongrelerin devam ettiğini belirtti.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'da başlayan ilçe kongreler takviminin 18 Ocak'taki Havsa kongresiyle sonra ereceğini ifade etti.

Edirne Merkez İlçe Kongresi'nin 12 Ocak günü Irmak Düğün Salonu'nda düzenleneceğini anımsatan Pekcanlı, "İlçe olağan kongrelerimizin seçimleri birlik beraberlik içinde geçmeye devam ediyor.9 Ocak günü Lalapaşa, 11 Ocak günü Meriç,12 Ocak günü Merkez,15 Ocak günü İpsala, 17 Ocak günü Enez ve 18 Ocak günü Havsa ilçelerimizde yapılacak olan seçimlerle İlçe seçimlerimizi sonlandıracağız. Kadın Kollarımızın ilçe seçimleri 27 Ocak tarihinde başlayarak 1 Mart tarihinde sona erecek. Kadın Kolları İl Seçimimiz 7 Mart ve 29 Mart tarihleri arasında yapılacak.İlçe gençlik Kolları seçimlerimiz 27 Ocak tarihinde başlayarak 1 Mart tarihinde sona erecek. İl Gençlik Kolları seçimimiz 7 Mart ve 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak.Kongrelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

-Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, engelliliğin kusur olmadığını ifade etti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Demirkıran, sorunların çözümünde engellilere öncelik tanınması gerektiğine vurgu yaptı.

Her şeyden önce engellilerin kendine yeterli ve üretken kişiler olarak toplumla bütünleşmesini sağlamak gerektiğini ifade ede Demirkıran, şunları kaydetti:

"Engellilerimizin aile ve ülkelerine yararlı bir şekilde yetişmelerini sağlayarak sağlık, eğitim, istihdam, bakım ve sosyal güvenliklerine ilişkin sorunlarının çözümü temin edilmelidir. Onların önlerindeki engelleri kaldırmayı hedeflemek, insana ve topluma gösterdiğimiz saygının en önemli göstergelerinden biridir.

Tüm engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve bu insanlarımızın tüm hizmetlerden adil bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, onlara sahip çıkarak onların sorunlarına ortak olmak hepimizin insani ve vicdani görevidir."