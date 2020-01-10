AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve il yönetim kurulu üyeleri, Vali Canalp ile bir araya geldi.

Bu arada İba ve beraberindeki heyet, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u da makamlarında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de tarımsal öğretimin 174. yıl dönümü

Türkiye'de tarımsal öğretimin başlamasının 174. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen tören, çelenk sunumuyla başladı.



Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de lise sonrası tarım alanında eğitim vermek üzere açılan ilk eğitim kurumunun 1846 yılında İstanbul'da eğitime başlayan "Mektebi Ziraat-ı Ali" okulu olduğunu söyledi.



Tarımsal öğretimin günümüzde ziraat fakültelerinde sürdürüldüğünü belirten Kılıç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın da kamuoyunun bilgilendirilmesi, meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerinin korunmasına ve tarımsal örgütlenmeyle meslek alanına yönelik olarak değerlendirme, talep ve önerilerde bulunduğunu ifade etti.



Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu dile getiren Kılıç,"Bugün ülkenin her köşesinde bir şekilde üretim yapılmaya devam ediyor. Geçimlik tarım yapanlar var, kendi için üretenler var, ticari amaçla büyük ölçekte bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık yapanlar var. Üretici pazarına ürün getiren var, yol kenarında satış yapan var, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan var." diye konuştu.

Akademisyen Gürgen'e Türkiye Bilimler Akademisinden ödül

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen, 2018 yılında yayınlanan "Devletin Kahyası, Sultanın Efendisi: Mehmed Said Halet Efendi" adlı eseriyle, TÜBA-TESEP ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle verildi.

57 bilim insanının ödüle layık görüldüğü törende Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bilim insanları için Cumhurbaşkanlığı himayesinde verilen TÜBA ödüllerinin ayrı ve önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ödül alan Gürgen'i tebrik eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde en yetkin ve ehil bilim insanları tarafından aday gösterilen ve ödüle layık görülen, kendini bilime adamış değerli araştırmacı ve akademisyenlerin, ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alması, daha da iyisini başarmak adına önemli bir güç ve motivasyon olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bilim insanlarımızın gayretlerinin, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlenmesi konusunda en önemli etkiye sahip olacağı unutulmamalıdır. Trakya Üniversitesi olarak, ülkemizin 2023 yılı ve ötesine ilişkin hedefleri yönünde tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin değerli üyelerinden, Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen'i 'Sosyal Bilimler' alanında aldığı ödül için gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Teknopark kaynaşma toplantısı düzenlendi

Trakya Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri, Edirne'deki oda ve borsa temsilcileriyle kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Trakya Üniversitesi Rektörü ve Trakya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener İşbilen, Edirne Organize Sanayi Bölgesi İmar Müdürü Müjgan Çorbacı, firma sahibi öğretim elemanları ve Teknopark çalışanları katıldı.

Toplantıda, Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma yetkilileri hem birbirini yakından tanıma hem de yaptıkları çalışmalar hakkında birbirlerine bilgi verme imkanı buldu.

Firma yetkilileri, Teknopark çalışanları ve paydaş kurum temsilcilerinin bir araya gelerek plan, proje ve yatırımların konuşulduğu toplantıda, AR-GE, üretim ve ihracat konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri arasında sinerji ve iş birliği fırsatlarını artırmanın, bölge ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.