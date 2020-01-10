Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) yöneticileri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile bir araya geldi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TURYİD Başkan Yardımcısı Ayhan Çarıkçılar ve yönetim kurulu üyeleri, Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Konuklarına tarihi belediye binasını, Atatürk Odası'nı gezdiren Gürkan, belediye meclis salonunda Edirne'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Gürkan, iki günlük ziyaret programı kapsamında kente gelen TURYİD yöneticilerine tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Program "Edirne'yi Keşfet Özel Gecesi" ile devam etti. Davul zurna eşliğinde karşılanan konuklar, yağlı güreş gösterisi ile Roman halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi.

Edirne'nin büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Gürkan, "Çok samimi söylemem gerekirse gösterebildiklerimiz, sahip olduklarımızın belki de yüzde 5'i. Çok değerleri olan, kazanımları, gelenekleri görenekleri, örfleri, adetleri olan bir şehir burası. Edirne'de tüm paydaşlarımız tek bir ortak amaca hizmet ediyorlar. O da Edirne'yi daha iyi bir yaklaşıma daha konforlu, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek." dedi.

TURYİD Başkan Yardımcısı Ayhan Çarıkçılar da Edirne'yi her yerde tanıtmak için çalışacaklarını belirtti.

Alerjen maddeler tüketiciye bildirilecek

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 14 alerjen maddenin tüketicilere bildirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" kapsamında toplu tüketim yerlerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 14 alerjen madde bilgisinin tüketicilere bildirilmesinin zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Alerjen bildirimi yapılırken yönetmelikte yer alan 14 alerjen maddenin esas alınacağını ve bu bildirimin toplu tüketim yerlerinde afiş, yazı tahtası ve menüler vasıtasıyla yapılabileceğini ifade eden Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından 'Alerjen listesi' poster olarak hazırlanmış ve www.tarimorman.gov.tr web adresinde yayınlanmıştır. İşletmeler afişleri buradan temin edebilirler. Aynı yönetmelik kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hazır ambalajlı gıdalarda da enerji, karbonhidrat, yağ ve protein gibi temel besin ögeleri miktarlarının bulunduğu 'Beslenme bildirimi' yapılması zorunlu hale getirilmiştir. İşletmelerin asgari düzeydeki teknik ve hijyen gereklilikleri sağlamaları, etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme kurallarına uymaları gerekmektedir."