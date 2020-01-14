CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, dar gelirli vatandaşların geçinmekte zorlandığını öne sürdü.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe ve doğalgaza yapılan zamların kışın vatandaşı soğukta bıraktığını iddia etti.

Dar gelirli vatandaşların geçinmekte zorlandığını savunan Gaytancıoğlu, "Vatandaşımız nereden tasarruf edeceğini bilemez hale getirildi. Yeni yıla girerken cezalar ve harçlar yüzde 22 arttırılırken emekliye, memura yüzde 5,5 zam yapıldı. Son iki yılda yapılan elektrik ve doğalgaz zamları vatandaşı canından bezdirdi. Mutfaklarda başka bir yangın var. Vatandaş geçinemiyor, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırın bile altında." ifadelerini kullandı.

TÜ heyetinden Balkan ülkelerine ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve heyetinin Balkan ülkelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'daki ziyaretlerinin ardından Romanya'ya geçti.

Bükreş, Mecidiye, Köstence ve Galati kentlerinde temaslarda bulunan Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği, Köstence Başkonsolosluğu, Köstence Ovidius Üniversitesi, Galati Üniversitesi, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı temsilciliklerini ve Romanya Aşağı Tuna Araştırma Geliştirme Eğitim ve Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Ayrıca heyet, Türk Maarif Vakfı'nın Bükreş'te açtığı okul ve Köstence Mecidiye'deki Kemal Atatürk Ulusal Koleji yetkilileriyle de görüştü.

Tabakoğlu'na ziyaretlerinde, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Güler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaretinde yeni kitaplarını takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre. Güler'in "Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi" ve "Uygulama Sonuçlarıyla Yeni Büyükşehir Belediye Modeli: Tekirdağ Örneği" isimli kitapları yayımlandı.

Güler, ziyaretinde yeni kitaplarını tanıtarak Tabakoğnu'na hediye etti.

Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Nasıl ki bizler üniversite olarak tüm çalışmalarımızı bölgesel anlamda sürdürüyorsak değerli hocamız Mahmut Güler de bu çalışmalarına aynı anlayışı yansıtmış, hem Edirne'mizi hem de Tekirdağ'ımızı kentleşme ve yerelleşme yönünden detaylıca değerlendirmiş. Büyük bir birikim ve araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu çalışmalardan ötürü Prof. Dr. Mahmut Güler'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Final haftasında öğrencilere çorba ikramı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesinde öğrencilere ücretsiz çorba dağıtılıyor.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Topluluğu'nun desteğiyle final haftası boyunca 22.00-24.00 saatleri arasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikram edildi.

Etkinlik kapsamında Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, Şube Müdürü Sibel Doğan ile kütüphane çalışanları öğrencilere çorba ikram etti.