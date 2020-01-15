CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğunu öne sürdü.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz kullanılmasına rağmen ilçenin hava kalitesinin düşük olduğunu belirtti.

Keşan'ın Türkiye'de havası en kirli ilçelerden biri olduğunu iddia eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'a doğalgaz geldi ama doğalgaz zamları vatandaşımızı canından bezdirdi. Kimse gönül rahatlığıyla doğalgaz kullanamıyor. Doğalgaz kullanmanın maliyeti katlanılamaz duruma geldi. AKP yandaşlarının çıkardığı kalitesiz kömürleri vatandaşa dağıtıyor. Vatandaş bu kömürlerden çıkan gazlarla zehir soluyor. Oysa Keşan gibi yerlerde doğalgaz kullanımı teşvik edilmeli. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ya yüksek kaliteli kömür verilmeli ya da doğalgaz faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanmalıdır."

Yabancı dil üzerine söyleşi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, lise öğrencileriyle yabancı dil üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Haldan, Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi ve Hayrabolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerle "Yabancı dilin insan hayatındaki önemi ve Türkiye'de yabancı dil eğitimi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Yabancı dil bilmenin önemini vurgulayan Haldan, "Kendinize yapacağınız en büyük yatırım, bir yabancı dil öğrenmektir" dedi.

TÜ ve Keşan Belediyesi ortak projeler geliştirecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Keşan Belediyesi, ilçede ortak sanatsal projeler geliştirecek.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yapılacak eserler, ilçenin çeşitli yerlerine konulacak.

Fakülteyi ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dekan Prof. Melihat Tüzün ile bir araya geldi.

Heykel ve Resim Bölümü atölyelerini gezen Helvacıoğlu daha sonra öğrencilerle sohbet ederek atölyeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kuş evleri ağaçlarla buluştu

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün "Onlar bizim dostlarımız" projesi kapsamında hazırlanan kuş evler ağaçlara konuldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 102 öğrenci tarafından hazırlanan 102 kuş evi Suakacağı, Hatipköy, Yolüstü, Değirmenyeni, Büyükdöllük, Küçükdöllük, Menekşesofular ve Muratçalı köylerine ulaştırıldı.

Kuş evleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ağaçlara yerleştirilirken, Belediye Başkan Vekili Yaver Tetik, öğrencileri yalnız bırakmayarak kuş evlerinin ağaçlara asılmasına yardımcı oldu.

Öğrenciler ile kuşları ev sahibi yaptıklarını belirten Tetik, "Havalar soğuduğunda göçmen kuşlar sıcak ülkelere gidiyor. Ama küçük kuşlar bulundukları yerde kalıyorlar. Öğrencilerimiz de bu kuşlar için evler yaptı. Bugün burada yuvası olmayan kuşları evlendiriyoruz. Onları ev sahibi yaptık." dedi.

Okuyorum Yazıyorum Şenliği düzenlendi

TED Edirne Koleji'nde "Okuyorum Yazıyorum Şenliği" düzenlendi.

Okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler okulda düzenlenen etkinlikle heyecanlarını aileleriyle paylaştı.

Şenlik kapsamında öğrenciler, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan #EdirneOkuyor etkinliğine de katıldı.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri kupa ve ödül kazandı

Bahçeşehir Yıldız Erkek Basketbol takımı Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Düzenlenen turnuvada şampiyon olan Bahçeşehir Yıldız Erkek Basketbol takımı kupalarını Okul Müdürü Mahmut Boztürk'e 58 sırt numaralı formayla armağan etti.

Boztürk, takım oyuncularını ve teknik kadroyu tebrik etti.

Bu arada Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye çapında düzenlenen "kooperatifçilik" temalı resim yarışmasında il ikincisi olan Büşra Naz Yiğiter'in ödülünü Ticaret Müdürü Mahmut Altun okula gelerek verdi.