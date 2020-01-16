Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Enez Mutlu Eller Kadın Kooperatifi üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaymakam Tuncer de Vali Canalp'e teşekkür etti.

Lalapaşa Kaymakamlığından öğrencilere çorba ikramı

Lalapaşa Kaymakamlığı tarafından Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik "Çorba Günü" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, etkinliğe katılarak öğrencilere çorba ikram etti.

Öğrencilerle bir araya gelen İmrak, derse de girerek öğrencilerle sohbet etti.

DİSK'le Uzunköprü Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi

DİSK Edirne Şubesi ile Uzunköprü Belediyesi arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSK Edirne Şube Başkanı Salim Şen ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Becan, yeni toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.