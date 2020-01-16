CHP İpsala İlçe Başkanlığı Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ahmet Uğraş Uybaş seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa yeniden Ahmet Uğraş Uybaş seçildi.

Yönetim kurulunda ise Mıstık Ak, Ayhan Aypar, Tamer Çolak, Hüsnü Girgin, Galip Gören, Şeyda Gür, Ahmet Murat Gürler, Nurettin Kestane, Tunay Kılıç, Şeref Topaç, Kadir Vardar ve Sıdıka Vural yer aldı.

Kongreye CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kadınlara mobil fotoğrafçılık ve internet eğitimi

Edirne'de, mobil fotoğrafçılık ve internet eğitimi verildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında Habitat Derneği ve Edirne Belediyesinin işbirliğiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda verildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi eğitmenlerinden İlayda Karaca, eğitimin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.