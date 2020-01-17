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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediyesi, Uluslararası İdealkent Ödüllerinde 2 ödül kazandı.

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Edirne Belediyesi, Uluslararası İdealkent Ödüllerinde 2 ödül kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İdealkent Ödülleri, UNESCO'nun Paris'teki genel merkez binasında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Edirne Belediyesi, "Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu Projesi" ve "Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" ile 2 ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin 1400'den fazla tescilli esere sahip şehir olduğunu belirtti.

Kentin, metrekare başına düşen tarihi eser sıralamasında Floransa'dan sonra ikinci olduğunu belirten Gürkan, "Edirne'de sadece belediye değil bütün kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri çok büyük bir restorasyon çalışması içerisindeyiz." dedi.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Özçuhacı, Ali Yazıcı, Ayhan Dinç, Necamettin Attay ve İsmail Demirhan ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar ve Fen İşleri Müdürü Okan Gökerküçük de katıldı.

TÜ'de "Temel Sanat İşleri" sergisi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Temel Sanat İşleri" sergisi açıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin'in, "Temel sanat eğitimi" dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Temel Sanat İşleri" sergisi, fakültenin fuaye salonunda açıldı.

Resim, grafik ve heykel bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kağıt üzerine yaptığı 175 çalışma ve 100'e yakın strüktürle elde edilen enstalasyonun sergilendiği sergi, Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün katıldığı programla açıldı.

Açılışta konuşan Tüzün, temel sanat eğitimi dersinin öneminden ve öğrencilere sağladığı katkılardan bahsederek sergiye destek veren öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışa katılan öğrenci, akademisyen ve sanatseverler sergiyi gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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