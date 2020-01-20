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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Pazardere köyünü ziyaret etti.

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Pazardere köyünü ziyaret etti.

Köyde incelemede bulunan Aksal ve beraberindekiler yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Aksal, sorun ve talepleri dinledi.

"Geçmişten Geleceğe Yeşil Dünya" projesi

Meriç Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Geçmişten Geleceğe Yeşil Dünya" projesi kapsamında ilçeye bağlı Nasuhbey köyündeki mesire alanında çalışmalar sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin hazırladığı proje çerçevesinde köydeki mesire alanı yenileniyor.

Proje kapsamında Nasuhbey köyü dallık mesire alanına piknik masaları, tuvaletler, kamelyalar, çöp konteynırları, yürüyüş yolları ile çocuk oyun parkı yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Hacıdanişment köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köyde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya da gelen İmrak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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