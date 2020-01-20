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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne'de "Trakya Kariyer Fuarı" düzenlenecek.

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Edirne'de "Trakya Kariyer Fuarı" düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, "Yetenek Her Yerde" teması ile düzenlenecek fuar, 24 - 25 Şubat tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirecek olan fuara, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi de katılacak.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, fuarın, kariyer alanında bölgede düzenlenen en kapsamlı etkinlik olacağını belirtti.

Edirne Valiliği başta olmak üzere, tüm paydaşlarla uyum ve koordinasyon içinde gerçekleştirecek fuar sayesinde, öğrenci ve mezunlara kariyer planlamaları açısından çok önemli fırsatlar sunduklarını ifade eden Tabakoğlu, Fuar sayesinde öğrenci ve mezunlarımıza iş anlamında yeni kapılar açılırken, katılımcı kurum ve kuruluşlar, genç yetenekleri keşfetme imkanı bulacak. Hem bireysel hem de kurumsal tüm katılımcıların çok önemli kazanımlarla ayrılacağı bu etkinliğin, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Rektör Tabakoğlu Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşma yaptı.

Geleceği şekillendiren teknolojinin, şehirlere de sirayet ettiğini belirten Tabakoğlu, "Çin, ABD gibi ülkelerin akıllı şehirler sloganıyla kurdukları şehirleri hepimiz takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi teknoloji pazarı olmaktan daha fazlasını hedefliyorsak akıllı şehirler projelerini yakından takip etmeli ve şehirlerimize entegre etmeliyiz. Üniversite olarak AR-GE, inovasyon ve teknoloji alanında attığımız adımlarla akıllı şehir projelerine destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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