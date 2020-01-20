AK Parti Edirne İl Başkanlığında, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Edirne'de devam eden ve yapımı planlanan yatırım projeleri görüşüldü.

Yağmur ve bereket duası yapıldı

Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde yağmur ve bereket duası yapıldı.



Başta Keşan olmak üzere komşu köyler ile ilçelerden gelen vatandaşlar, köy meydanında gerçekleşen duada kurak geçen günlerde yağmur yağması ve bereketli bir tarım sezonu için dua etti.



Duanın ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.



Duaya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.



Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları" çalışmaları kapsamında Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu'nda "Haftanın Sorusu" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin mantıksal problemlere çözüm üretebilme yeteneğine katkı sağlamak amacıyla öğretmenler tarafından her hafta öğrenciler için hazırlanmış Akıl Oyunları köşesine bir zeka sorusu yazılıyor.

Soru üzerinde hafta boyunca düşünen öğrenciler cevap kutularına cevaplarını atarken, dereceye giren öğrencilere ödülleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda verilecek.