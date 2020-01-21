Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gümrük gününü tebrik eden Gürkan, " Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan Kapıkule ve ülkemizin diğer kapılarında görev yapan tüm personelin Dünya Gümrük Günü'nü şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ocak da Gürkan'a teşekkür etti.

Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan "Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları" çalışmaları kapsamında İlhami Ertem Anadolu Lisesinde bahçe düzenlenmesi yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin derslerde ve ders dışında güzel zaman geçirmesi ve derslerinde verimli etkinlikler düzenleyebilmeleri amacıyla okul bahçesinde "Geo Park ve Minyatür Coğrafi Park" düzenlemesi yapıldı.



Okul bahçesine kurulan "Geo Park ve Minyatür Coğrafi Park"ın derslerde de kullanılması hedefleniyor.

Alt yapı çalışmaları devam ediyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, alt yapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, çalışmaların Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde devam ettiğini belirtti.

Alt yapı çalışmalarıyla geçmişte yaşanan sorunların çözüleceğini aktaran Gürkan, "Caddemizde ve diğer bölgelerde yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarımız ile yaşadığımız sorunlar son bulacak. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Edirne'miz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.