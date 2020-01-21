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6 saat önce

Keşan ilçesinde "Keşan 15. Tavla Turnuvası" başladı.

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Keşan ilçesinde "Keşan 15. Tavla Turnuvası" başladı.

Keşan Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası, Keşanlı Yönetici ve İşadamları Derneği ve Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği işbirliğinde şehir kulübünde düzenlenen turnuvaya 128 kişi katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, turnuvaya katılanları tebrik etti, bir vatandaşla tavla oynadı.

Helvacıoğlu esnafı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafı ziyaret etti.

Helvacıoğlu ziyaretlerinde esnafın sorun ve taleplerini tek tek not aldı.

Keşan için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Anafartalar İlkokulunda eğitim gören çok değerli kızımız Meltem Beren Kaygusuz ve ailesiyle alışveriş yaptıkları markette karşılaştık. Meltem Beren 'Başkan amca beni de okuluma bir gün siz bırakır mısınız?' isteğinde bulundu. Sömestr tatili sonrasında kızımızı okuluna bırakmaya söz veriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Helvacıoğlu, İpsala, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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