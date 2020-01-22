Trakya Üniversitesinde (TÜ) Mirko Tos Kulak ve İşitme Araştırma Merkezi Kongresi ile 4. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi yapıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ünlü otolog Mirko Tos'un anısına, vefatının yıl dönümünde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, otoloji ve nörotolojinin tartışmalı konuları, dünyaca ünlü otologlar tarafından tartışıldı.

Kongrede Prof. Dr. İbrahim Hızalan, Prof. Dr. Jacques Magnan ve Prof. Dr. Nuri Özgirgin tarafından Prof. Mirko Tos'un mesleki anlamda yaptığı katkılar anlatıldı.

Ardından "Prof. Tos ve Otolojide İnovasyonlar" başlığı altında konuşmalar gerçekleştirildi. Kongre, otoloji, odyoloji ve ilgili teknoloji alanlarında inovasyonlar üzerine yapılan konferans ve paneller ile tamamlandı.

Teknopark binasının duvarı süslendi

Trakya Teknopark binasının duvarı, duvar boyama olarak bilinen mural sanatıyla süslendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, teknoloji ile iç içe bir yaşamı ve teknoloji-insan birlikteliğini gözler önüne seren Trakya Teknopark'ın dış cephesini sanat eserine dönüştüren çalışmanın, Ayşekadın Kampüsü'ne ayrı bir güzellik ve estetik kattı.

Ayşekadın Kampüsü'nde öğrenim gören öğrencilerin ve yoldan geçen vatandaşların duvar resmine ilgisi yoğun oldu.

ETSO'da dış ticaret toplantısı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), '"Dış Ticaret İşlemleri, Gümrük Uygulamaları ve Ticaretin Kolaylaştırılması" toplantısı düzenlendi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Meclis Başkanı Emre Alp, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Nafiz Arısoy, Kapıkule Gümrük Müdürü Halil Gözeller, Kapıkule Gar Gümrük Müdürü Taylan Çakmak, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi - TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan, ETSO üyeleri, gümrük komisyoncuları ve iş insanları katıldı.

Zıpkınkurt, toplantıdaki konuşmasında Edirne'nin ticari anlamda da önemli bir kent olduğunu belirterek, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenli şekilde sektör toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bugün de gümrük işlemleri ve ihracat faaliyetleri ile iştigal eden üyelerimizle bir aradayız. Gümrük Müdürümüz ile sizlerin sorunlarını ve çözüm önerilerinizi dinleyerek bunları gidermek ve sizlerin işlerini kolaylaştırmak adına üstümüze düşen görevi yapmayı istiyoruz. Bundan sonra da periyodik olarak bir araya gelerek sorunlara hızlı ve etkili şekilde müdahale etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ocak da geçen yıl da benzer bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Sınır kapılarındaki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ocak, "Kapasitemiz her geçen gün artış sağlıyor. Tabi bu da ticaretimizdeki artışa doğrudan katkı sağlamakta. Bu süreçte bizler ihracat yapan ve gümrük işlemleri yapan firmalarımıza birebir destek olmaya ve işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Müdürlüğümüzün kapısı hepinize açık. Bizlerle bir araya gelmek üzere burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.