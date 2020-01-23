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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Helvacıoğlu, ilçe stadında oynanan Keşanspor-Anafartalarspor maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Keşan'daki spor kulüplerinin her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Keşan kulüplerinin müsabakalarda güzel sonuçlar elde ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Şehrimizin çocuklarından oluşan takımlarımız spor açısından önemli bir yere sahipken, gençlerimizin yeteneklerini ortaya koymak adına büyük bir görev üstleniyor. Sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Keşan'da belediyenin çalışmaları

Keşan Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldığı belirtildi.

Şehir içerisindeki alt yapı çalışmalarının da devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan Atatürk Stadı'mızda yenileme işlemlerinin proje çalışmaları devam etti. Bocuk Gecesi'nin ardından Çamlıca köyünde temizlik çalışması yapıldı. Kazan denetimlerine devam edildi. İlçemiz genelinde oluşan çukurlarda soğuk asfalt ile yama çalışması gerçekleştirildi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki ağaçların budamaları yapıldı. İlçemiz genelinde kilit parke taş ve kaldırım onarım çalışmalarına devam edildi."

Merhum Belediye Başkanı Raşit Efendi'nin kabrinde çiçek ekimi ve genel bakım yapıldığı belirtilen açıklamada, "Keşanspor Store'de bulunan çiçeklerin değişimi yapıldı. Fare ve kemirgenler için rodentisit uygulaması, kapalı alan mücadelesinde larva ve ergin uçkun biosidal uygulama yapıldı. Bodrum katlarında, bina girişleri ile rögarlarda vektör ve larva mücadelesi gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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