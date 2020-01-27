İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Hacıköy'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, muhtar Cevdet Kurt'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp, yapılması planlanan düğün salonu alanında incelemede bulundu.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Aslantatar, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Aslantatar'a ziyaretinde, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Filiz ve İsmail Aliş, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve İpsala Jandarma Komutanı Veli Kızmaz eşlik etti.

Güngörmedi'den Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, göreve yeni seçilen Güngörmedi'ye başarı diledi.

Güngörmedi de Gürkan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Becan'a ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkıran'a teşekkür etti.

Demirkıran da Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

Demirkıran'a ziyaretinde Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Başkanı Recai Taşkın ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.