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Edirne'den kısa kısa

15 dakika önce

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için Selimiye Camisi'nde dua etti.

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Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için Selimiye Camisi'nde dua etti.

İl başkanlığından yapılan açıklamada, Elazığ için destek kampanyalarına devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Depremde vefat eden vatandaşlarımız için Selimiye Camisi'nde yatsı namazı sonrası dua ettik ve camideki vatandaşlara lokum ikram ettik." ifadeleri kullanıldı.

DOÇEK'ten yürüyüş etkinliği

Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Çamlıca-Mercan köyleri arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DOÇEK üyesi Nilgün Yücel Özçay, etkinliğe 62 kişinin katıldığını belirtti.

Doğa yürüyüşlerinin devam ettiğini aktaran Özçay, "Evde oturmayıp yürüyüşe katılan tüm ekibe teşekkür ederiz. Ayrıca hafta içi salı ve perşembe akşamları bisiklet antrenman turları, çarşamba akşamları da voleybol karşılaşmaları devam ediyor. Gelecek hafta doğa yürüyüşü için Enez Hisarlı Dağı ve Yenice köyüne gidilecek." ifadelerini kullandı.

Keşan'da emlak danışmanlığı sınavı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde emlak danışmanlığı sınavları gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB ve MEYBEM işbirliğiyle mesleki yeterlilik kanunu kapsamında zorunlu hale getirilen emlak danışmanlığı sınavları teorik ve uygulamalı olarak yapıldı.

Selimiye Camisi, Elazığ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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