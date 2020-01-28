Keşan ilçesinde, Elazığ'daki vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplanan 20 bin parça malzemenin tek tek paketlendiğini belirtti.

Yardımların kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle depremzedelere ulaştırılacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle düzenlediğimiz destek kampanyasında vatandaşlarımızca bizlere teslim edilen eşyaların paketlenmesi ve sınıflandırılması çalışmalarını Kaymakamız Sayın Nuri Özder ile inceledik. Eşyaları en kısa sürede iletmek için Kaymakamlığımız ve Edirne Valiliğimiz koordinesinde depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kampanyaya destek olan hemşehrilerimize teşekkür ederken, eski itfaiye binasında bulunan sosyal hizmet birimimizde eşya yardımlarını kabul etmeye devam ediyoruz."

EDİKAB toplantısı düzenlendi

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birliğin ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

EDİKAB üyeleri, 3 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, tesisle birlikte birlik üyesi belediyelerin 5 milyon kar ettiğini belirtti.

Tesisin 3 Kasım 2017'den beri çalıştığını ve üye olan belediyelerin ve köylerin bertaraf işleminin gerçekleştirildiğini aktaran Gürkan, "Tesise 2018 yılında 91 bin 716 ton çöp döküldü. 2019 yılında bu sayı 96 bin 496 ton çöpe çıkmış. Bir önceki yıla baktığımızda 5 bin ton daha fazla çöp toplanmış." ifadelerini kullandı.

Çöplerden üretilen elektriğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına satıldığını ifade eden Gürkan, "2019 yılında 7 milyon 771 bin kilowatt/saat elektrik ürettik. 2019 yılında elektrikten elde ettiğimiz net kar 610 bin 285 lira." değerlendirmesinde bulundu.

Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçedeki kadınların sosyal ve çalışma hayatında daha fazla yer alacağını belirtti.

Kent konseyinin projelere katkı sunduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Kadınlarımızın sosyal hayatta etkilerini daha da arttırmak amacıyla kadın meclisimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden ve hediyelerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.