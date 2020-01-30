Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Hisarcıklıoğlu ile turizm, ticaret ve sanayi alanına ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Keşan ilçesine yapılması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi verdiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Başkanımız Tarım Lisesi'nin öncelikli konuları arasında olduğunu söyledi. Rifat Başkanımız ile bu kez de bölgemizi geliştirecek istihdam yatırımlarını konuştuk." ifadelerini kullandı.

Edirne'deki altyapı çalışmaları devam ediyor

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmaların, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sürdüğünü belirtti.

Çalışmaları incelediğini aktaran Gürkan, "Çalışmaların ardından Ahmet Yesevi Caddesi, Kasap Deresi, İlhami Ertem Caddesi ve Lalaşahin Paşa Camisi'nin olduğu bölgede yağmur suyu sıkıntısı son bulacak." ifadelerini kullandı.

Gürkan, özellikle yoğun yağışlarda oluşan su birikintilerinin, altyapı çalışmalarının ardından son bulacağını kaydetti.

Edirne'deki ahırlarda ilaçlama yapıldı

Edirne Belediyesince sinek ve haşere mücadelesi kapsamında ahırlarda ilaçlama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, sivrisinek ve haşere mücadelesine kış aylarında başladıklarını belirtti.

Karaağaç Mahallesi'nin Baybas Kanalı nedeniyle karasinek, kör sinek ve kokuyla karşılaştığını savunan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de çevreye duyarlı, çevreye zarar vermeyen bir çalışma yürütüyor, bu konuda da halkımızı bilinçlendiriyoruz. Özellikle Karaağaç halkımıza bahçelerinde su birikintisi olmaması ya da bidonlarda su unutulmaması gerektiğini anlatıyoruz. Broşürler, posterle halkımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz."