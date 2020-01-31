Edirne Belediyesi sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek ve haşere mücadelesi kapsamında hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Bosnaköy'deki ahırlarda ilaçlama yapıldı.

Sivrisinek ve haşere mücadelesine kış aylarında başladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, bu mücadeleyi uzun yıllardır kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kış aylarında metruk evleri, ahırları, kanalizasyonları sivrisineklerin larvalarını bırakmamaları için ilaçladıklarını belirten Tanrıkulu, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile buradaki bütün işletmelerin, ahırların listesini alıyoruz. Bu mücadeleyi her yıl kış aylarında gerçekleştiriyoruz, bu çalışmayla da yaz aylarındaki sivrisinek artışını engelliyoruz. Bir program dahilinde kış aylarında bu mücadeleyi yapmazsak, yazın normalden 4-5 kat sivrisinekle karşılaşabiliriz." dedi.

Gürkan, altyapı çalışmalarını inceledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, 22 Şubat 2018'de kendi imkanlarıyla başlattıkları altyapı çalışmalarının kentin birçok noktasında devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar hakkında Edirne halkını bilgilendirdiklerini anlatan Gürkan, "Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 1200'lük hatlar döşeniyor. Bu çalışmalarımız tamamlanınca Ahmet Yesevi Caddesi, Kasap Deresi, İlhami Ertem Caddesi ve Lalaşahin Paşa Camisi'nin olduğu bölgede yağmur suyu sıkıntısı kalmayacak. Edirnelilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.