AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin "135. İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kongre süreçleri ve teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

İl Başkanı İba, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse başkanlığında gerçekleştirilen Marmara Bölge İstişare Toplantısı'na da katıldı.

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Yunan milletvekili Lagos'un hareketini kınadı.

Bayrağın bir milletin onuru olduğunu belirten Demir, "Bizler tüm milletlerin bayraklarına bu bilinç ile yaklaşırız. Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de yere serilen Yunan bayrağını gördüğünde 'Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır' diyerek Yunan bayrağını ayaklarının altından kaldırtmıştır. Avrupa Parlamentosu bu faşist hareketin hesabını sormak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin dış ticaret verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne'nin 2019 aralık ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de 2019 aralık ayı ihracatı 6,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'de ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ise ihracat 2019 yılı aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 72 artarak 6,7 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 artarak 4,8 milyon dolar oldu.