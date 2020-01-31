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6 saat önce

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle, Üsküdar ve Millet caddelerinin kesiştiği noktada Ş.B. idaresindeki 22 PG 288 plakalı otomobil ile A.Ç.'nin kullandığı 22 RR 014 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Keşan Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, T.E. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeni Mahalle, Üsküdar, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:42 Kaynak: AA
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