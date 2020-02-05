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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 2019-2020 eğitim yılı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Arpacı'ya teşekkür etti.

Arpacı'ya ziyaretinde, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.

Kaymakam İmrak, sınır kapısındaki çalışmaları inceledi

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır kapısını ziyaret eden İmrak, yetkililerden bilgi aldı.

Sınır kapısında yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandığı belirtildi.

Edirneli sporcunun başarısı

Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Havin Zehra Baltaş, Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 53 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvada Baltaş, 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu elde ettiği bu başarının ardından İsveç'te yapılacak Uluslararası Başkanlık Kupası Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi 59 kilo genç bayanlar kategorisinde temsil etme hakkı elde etti.

Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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