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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki eğitimlerin sürdüğünü bildirdi.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki eğitimlerin sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, kursa katılanların hem meslek öğrendiğini hem de fabrikalarla yapılan görüşmeler sayesinde iş sahibi olduğunu belirtti.

Kurs merkezinin kadınlara fayda sağladığını aktaran Gürkan, "Kurs merkezimizde 10 dikiş makinesi, 4 overlok makinesi ve 1 sanayi tipi ütü yer almakta. Kadınlarımızın kurs merkezine ulaşımları ise ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Burada eğitim gören kadınlarımız sertifika almaya hak kazanarak dünya markalarına üretim yapan tekstil fabrikaları ve atölyelerde iş bulma şansı yakalıyor." ifadelerini kullandı.

Uygunsuz ölçü ve tartı aletleri imha edildi

Edirne Belediyesi, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nun 15'inci maddesi (İ) bendine göre kullanımı yasak olan uygunsuz ölçü ve tartı aletlerine el koyarak, imha etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, uygunsuz elektronik tartı aletlerinin 3516 Sayılı Kanun gereği uluslararası standartlarda geçerliliği olmadığını ve ticaret amacıyla kullanılmasının yasak olduğunu belirtti.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Zogo, "Şehrimizde faaliyet gösteren seyyar satıcılar başta olmak üzere yine şehir dışından kentimize satış yapmak için gelen seyyar satıcılardan özellikle Çin malı diye tabir ettiğimiz, ticarette kullanımı yasak olan terazilerin, ayarsız, damgasız olanlarına el konuldu. El konulan 114 terazi imha edildi." ifadelerini kullandı.

Zogo, ayrıca 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında terazi kullanan esnafın beyanname vermek zorunda olduğunu bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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